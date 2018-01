Korkut muss den Klassenerhalt schaffen

Stuttgart. Es läuft nicht rund beim VfB. Offensichtlich tat es das auch bei der Trainersuche nicht ganz. Trotzdem meldete Sportvorstand Michael Reschke gestern ziemlich prompt Vollzug: Tayfun Korkut wird Nachfolger des entlassenen Hannes Wolf und erhält einen Vertrag bis Sommer 2019. Damit gelingt Korkut, der seit dem Beinahe-Abstieg mit Bayer Leverkusen im Mai 2017 ohne Engagement war, der Wiedereinstieg.

Zuvor hatte Markus Weinzierl, dessen Schalker Vertrag trotz Beurlaubung noch bis 2019 Gültigkeit besitzt, beim VfB abgewunken. Auch der Ex-Dortmunder Thomas Tuchel, der so gern gesehen wäre auf dem Wasen, habe erneut kein Interesse gezeigt. Heißt es in Stuttgart. Korkut hat umgehend zugesagt. „Als am Sonntag der Anruf kam, war ich noch in der Türkei“, erzählte der gebürtige Stuttgarter, der wie Weinzierl 43 Jahre alt und erfahren in der Bundesliga ist. Er packte seine Sachen, und zurück ging es in die schwäbische Heimat.

„Eine reizvolle Aufgabe“

In Ostfildern ist er aufgewachsen, bei den Kickers in Degerloch hat er unter anderem Fußball gespielt. Und die Stuttgarter Wohnung der Familie liegt „in Cannstatt gleich um die Ecke“. 2011 war Korkut A-Junioren-Coach beim VfB gewesen, von 2012 bis 2013 Co-Trainer der türkischen Nationalelf. Zwischen den Jobs bei Hannover 96 von Ende 2013 an bis April 2015 und in Leverkusen im März 2017 lag im zweiten Halbjahr 2016 ein kurzer Zweitliga-Abstecher zum 1. FC Kaiserslautern.

Die Wahrscheinlichkeit, dass er trotz Erfahrung in der zweiten Liga die Stuttgarter im Falle eines neuerlichen Abstiegs weiterhin trainieren würde, scheint weniger hoch. Reschke war gestern Abend bei der offiziellen Präsentation so zu verstehen, dass der Kontrakt nur im Falle des Klassenerhaltes automatisch weiterläuft: „Ansonsten müssten wir uns noch einmal zusammensetzen.“

Für Tayfun Korkut ein Grund einzuhaken: „Das Thema stellt sich für mich nicht, weil ich überzeugt bin, dass unser Ziel erreicht wird, auch wenn es steinig werden kann.“ Er habe viele Spiele des VfB verfolgt, kenne viele Leute im Verein, auch Profis wie Kapitän Christian Gentner oder aus der Zeit in Hannover Torwart Ron-Robert Zieler. Korkut: „Wir müssen jetzt die richtige Mischung in der Mannschaft finden und den Druck so weit wie möglich von den Spielern fernhalten. Wir müssen offen zueinander sein und loslegen. Dann sehe ich kein Problem, dass es nicht klappen wird. Ich sehe hier eine reizvolle Aufgabe.“

Reschke hatte zunächst niemanden in der Hinterhand. Dass hinter Wolfs Rücken nicht schon mit einem Nachfolger verhandelt wurde, spricht für den 60-jährigen Rheinländer, der im Sommer vom FC Bayern nach Stuttgart geholt worden war. Dennoch ist ihm wegen der Tragweite seiner Worte der unvermittelte Abschied Wolfs mit anzulasten – seien die Zitate aus Kalkül oder Naivität gefallen. Nach dem schwachen Spiel gegen Mainz (2:3) hatte Reschke die Notwendigkeit betont, mit dem Trainer über „taktische und spielerische Änderungen“ sprechen zu müssen. Wolf, Gast im ZDF-Sportstudio, war nach dem Einspielfilm mit Reschke die Beklommenheit anzumerken. Wenig später ruderte Reschke zurück, um die Autorität des Trainers nicht weiter anzukratzen. „Auch wenn Michaels Aussage nicht so gemeint war, wie sie von vielen interpretiert wurde: Der Satz war einfach nicht mehr einzufangen“, ließ sich der 36-Jährige zum Abschied zitieren.

Nun bekommt absolut überraschend Tayfun Korkut eine wertvolle Chance. Er wird alles daransetzen, sie zu nutzen.