Kontakt zu den Betrieben aufnehmen

Über 40 Gewerbetreibende und eine Handvoll Vereine sind bei der Ergenzinger Gewerbeschau am Sonntag, 30.September, von 11 bis 18 Uhr dabei. Weil gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag ist, ist sowohl Beratung als auch Verkauf möglich. Die Ortmitte ist dieses Mal allerdings nicht mit eingebunden. Es fehlte das Interesse, sagt Ortsvorsteher Reinhold Baur. Wer sich dennoch vorstellen möchte, sei bei einem Betrieb in den beiden Gewerbegebieten untergekommen.

Sechs Jahre sind seit der letzten Ergenzinger Gewerbeschau vergangen. Seitdem hat sich vieles verändert, sagt Baur. Neue Unternehmen haben sich angesiedelt, andere haben erweitert. So soll es an diesem Sonntag möglich sein, einen Blick in die Lagerhalle des Kletter- und Outdoorausrüsters Bergfreunde zu werfen. In etlichen Ausstellungsräumen sei viel Neues zu sehen. „Es ist keine einzige Fliese mehr da, die ich schon 2012 hatte“, sagt Markus Baur von „Fliesen und Natursteine“.

Eröffnet wird die Gewerbeschau schon um 10 Uhr auf dem Bitzer-Firmengelände mit Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft. Die Rottenburger Verwaltungsspitze wird anschließend einen Rundgang durch die beiden Gebiete machen. Ein besonderes Anliegen ist den Firmeninhabern, dass Jugendliche und potentielle Auszubildende einen Blick in die Betriebe werfen und die Mitarbeiter kennen lernen. So sei ein Kontakt über das Angebot der Schulen hinaus möglich, sagt Berthold Schmid vom gleichnamigen Sanitärbetrieb. Die Jugendlichen könnten einen Eindruck davon bekommen, ob sie sich eine Ausbildung in dem Betrieb vorstellen können. Mangel an geeigneten Auszubildenden und Facharbeitern gibt es auch in Ergenzinger Gewerbegebiet.

Auf der Gewerbeschau präsentieren sich auch die Kinderkrippe Ergenzingen, die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Rottenburg (alle beim Bauhof) sowie die Kreissparkasse Tübingen zusammen mit der Raiffeisenbank (am Junghansring). Das Autohaus Grammer eröffnet, die Firma Ade Holzhausbau feiert Richtfest. An verschiedenen Ort ist mit Bungee-Jumping, Bull-Riding, Ponyreiten, Kinderschminken und Hüpfburg für Unterhaltung gesorgt. Außerdem kommt ein Sportmobil. Von einem Hubwagen aus kann man das Gewerbegebiet aus der Luft betrachten.

Essenangebote gibt es von Schnitzel mit Pommes über Sauerbraten mit Knödel bis zu vegetarischem Pilzragout. Bewirtet wird von den Ergenzinger Vereinen. Die Gemeinschaftschule ist mit der Trinkbar vor Ort. Die Gewerbeschau sei ein Gemeinschaftsprojekt von Betrieben, Ortschaftsrat, Vereinen und Ortsverwaltung, sagt Ortvorsteher Baur. Ein Messezug verkehrt halbstündlich zwischen den beiden Gewerbegebieten und dem Bahnhof. Zwischen 14 und 15 Uhr legt der Shuttle eine Pause ein.

Parkplätze gibt es am Bahnhof, auf dem Aldi- und Lidl-Parkplatz, bei Dachser, Elring-Klinger, Netto und auf dem Mitfahrer-Parkplatz an der Aral-Tankstelle. Barrierefrei Toiletten bieten Autohaus Grammer, Bitzer, Elring-Klinger und Physio Plus.