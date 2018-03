Konstanz-Absage: Richtet Baden-Baden die Theatertage aus?

Baden-Baden. Der Hauptausschuss des Gemeinderates wolle am 19. März abstimmen, ob das Festival in der Kurstadt über die Bühne gehen könne, teilte die Stadt am Freitag mit. Vorangegangen war ein Streit in Konstanz: Dort hatte das Theater Anfang Februar die Veranstaltung abgesagt, nachdem der Gemeinderat der Vertragsverlängerung für Intendant Christoph Nix nicht zugestimmt hatte.

Das Theater in Baden-Baden erklärte sich bereit, die Theatertage zu übernehmen. Der Landesverband des Deutschen Bühnenvereins teilte ebenfalls mit, die Veranstaltung in die Kurstadt vergeben zu wollen. «Mein Team und ich stehen bereit. Wir freuen uns auf die Aufgabe (...)», erklärte die Intendantin des Theaters Baden-Baden, Intendantin Nicola May. Auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) befürworte die Ausrichtung, wie es weiter hieß.

Die Baden-Württembergischen Theatertage finden alle zwei Jahre in jeweils wechselnden Städten statt. Sie werden vom Land zur Hälfte getragen. Zuschüsse kommen vom Bühnenverein und der ausrichtenden Stadt. Das jüngste Festival war 2017 in Ulm.