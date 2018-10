Konjunkturprogramm gegen Fahrverbote

Berlin. In mehreren Städten drohen gerichtlich angeordnete Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, weil die Luft zu schlecht ist. 65 Kommunen überschritten im vergangenen Jahr den gesetzlichen Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft. Um Fahrverbote zu vermeiden, will die Bundesregierung nun finanzielle Anreize für Dieselfahrer schaffen, ihr Auto umzutauschen oder mit einem speziellen Katalysator nachzurüsten. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Für wen gelten die Maßnahmen? In erster Linie sollen Dieselbesitzer in 14 „Intensivstädten“ erreicht werden, in denen die Luftbelastung bei mehr als 50 Mikrogramm NO2 liegt. Das sind Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Darmstadt, Kiel, Reutlingen, Düren, Limburg, Heilbronn, Bochum, Ludwigsburg und Backnang. Nicht nur die Bewohner dieser Städte, sondern auch Bürger direkt angrenzender Landkreise und beliebig entfernt wohnende Pendler, die in der betreffenden Stadt arbeiten, können die Umtauschprämien in Anspruch nehmen oder ihr Auto nachrüsten lassen. Auch Selbstständige mit Firmensitz in der Stadt und Autofahrer mit besonderen Härten – etwa Kranke, die zum Arzt müssen, gehören dazu.

Wie funktioniert die Umtauschprämie? Wer seinen alten Euro-4- oder Euro-5-Diesel abgibt, bekommt im Tausch einen Rabatt auf einen Neu- oder einen Gebrauchtwagen. Die Prämie soll dabei auf den Restwert des Fahrzeugs aufgeschlagen werden, um so die Lücke zur Anschaffung eines neuen Fahrzeugs möglichst klein zu halten. Die Programme der Hersteller unterscheiden sich dabei im Detail (siehe Info). Unklar ist, wie viele ausländische Hersteller bei der Umtausch-Aktion mitmachen. Renault etwa hat eine Prämie von bis zu 10 000 EUR je nach Modell für Neufahrzeuge angekündigt.

Wie funktionieren die Hardware-Nachrüstungen? Wer sein altes Auto nicht hergeben möchte, soll es nach dem Willen der Regierung mit einem „SCR-Katalysator“ nachrüsten lassen. Es gibt allerdings eine Reihe von Einschränkungen: Es muss sich um einen Euro-5-Diesel handeln und die Nachrüstsysteme müssen gesetzlich zugelassen sein. Der Einbau koste im Schnitt 3000 EUR, kalkuliert die Regierung. Sie erwartet, dass die Autokonzerne für die Kosten aufkommen. Die wollen aber noch keine verbindlichen Zusagen geben. Wer sich für eine Nachrüstung entscheidet, sollte allerdings bedenken, dass sein Auto danach wahrscheinlich mehr Sprit verbraucht, auch der Harnstoff für den Katalysator muss regelmäßig nachgefüllt werden. Dazu kommt: Es kann dauern, bis die Hardware verfügbar ist. Noch fehlen technische Vorgaben, das Kraftfahrt-Bundesamt muss diese genehmigen. Es bleiben also noch viele Fragen offen.

Was ist mit den anderen Städten, die Grenzwerte überschreiten? Für sie setzt die Regierung auf teils bereits laufende Maßnahmen. Darunter sind Zusagen in- und ausländischer Hersteller, bei bis zu 6,3 Mio. älteren Dieselautos bessere Abgas-Software aufzuspielen. Daneben will die Regierung Motor-Umbauten bei Bussen, Taxen, Müllwagen und nun auch bei Transportern von Handwerkern und Lieferdiensten fördern.

Und wenn trotzdem Fahrverbote kommen? Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) machte klar, dass dieses Paket Fahrverbote nicht zu 100 Prozent abwenden kann. Die liegen in der Hand von Gerichten. Für Berlin wird für den 9. Oktober mit einem Urteil gerechnet. Folgen dürften Bonn, Darmstadt, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, Mainz und Wiesbaden. Die Koalition will nun eine einheitliche Rechtsgrundlage schaffen, wie Verbote zu organisieren wären: Ohne eine neue blaue Plakette für saubere Diesel, sondern mit Kontrollen des Nummernschilds. Wie genau, ist noch unklar, aber die Abgas-Daten sollen auf diese Weise gecheckt werden können.

Ist man mit umgetauschten Fahrzeugen denn sicher vor Fahrverboten? Der Bund will ermöglichen, dass Fahrzeuge, die weniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen, von Fahrverboten verschont bleiben. Mit Nachrüstungen soll dieser Wert erreicht werden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband weist jedoch darauf hin, dass ansonsten lediglich Diesel der 6d-Temp-Norm, Benziner ab Euro 4 sowie Gas- oder Elektroauto in Städte einfahren dürfen.

