Konfetti, Schabernack, Narri-Narro

Ein großer Umzug mit 51 teilnehmenden Zünften führte über einen guten Kilometer durch das Dorf: vom Bahnhof über die Hauptstraße bis zum Rathaus. Vielleicht waren es die kalten Temperaturen, die den Besucherandrang und bisweilen die Stimmung etwas bremsten. Dicke Jacken, Handschuhe und Mützen waren gefragt. Viele Zuschauer wärmten sich außerdem an mitgebrachten Tee- und Kaffeetassen oder gleich von innen mit Hochprozentigem. Auffällig war der hohe Anteil Jugendlicher am Straßenrand. Einige hatten einen Ghettoblaster und reichlich Wodka dabei und warfen Böller auf die Narren – zu deren Unmut.

Die Hexen trieben Schabernack mit den jungen Frauen, einige Gruppen hatten Konfetti dabei und seiften die Zuschauer gehörig damit ein. Für Stimmung sorgten verschiedene Blaskapellen und „Narri-Narro“-Rufe. Zu Gast waren Zünfte aus der gesamten Umgebung, von Pfäffingen, über Reusten, Bondorf, Nehren, Herrenberg, bis Kusterdingen, Gärtringen und Hochdorf. Die Narrenzunft Altingen selbst eröffnete den Umzug. Die Hauptfigur, der Maikäfer, ging voraus. Die Maske stellt einen Teufel dar, der gerade einen Maikäfer verspeist. An der Maske ist ein weißes Lammfell angebracht. Die Farben Blau und Weiß des Fleckleshäs wurden in Anlehnung an die Vereinsfarben des Turn- und Sportvereins ausgesucht, aus dem die Zunft hervorging. Der Fuchsschwanz am Narrenstab des Maikäfers steht für die Listigkeit der Narren. Die älteste Fasnetsgruppe in Altingen sind die 1986 ins Leben gerufenen Hexen. Jede hat ein individuelles Häs und eine handgeschnitzte Maske – Strohschuhe sind Pflicht. Seit 2002 ergänzt die ebenfalls Maikäfer essende Figur „S’Walterle“ die Altinger Narren. Musikalisch wird die Narrenzunft Altingen seit 1994 von den Nodaquälern unterstützt.