Kommission für mehr Kinderschutz

Stuttgart. Welche Fehler haben Behörden und Gerichte im Staufener Missbrauchsfall gemacht? Wie kann der Staat Kinder besser vor Pädokriminellen schützen? Müssen Gesetze oder Institutionen auf den Prüfstand? Solche Fragen soll für Baden-Württemberg eine neue Experten-Gruppe diskutieren. Die Landesregierung beschloss gestern die Einrichtung der „Kommission Kinderschutz zur Aufarbeitung des Missbrauchsfalls in Staufen und zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes“.

Aufgabe des Gremiums, das im November erstmals tagen soll, ist laut Landesregierung, „eine vorbehaltslose und umfassende Analyse des Handelns aller beteiligten Institutionen und der rechtlichen Bestimmungen auf mögliche Defizite im Kinderschutz im Land vorzunehmen“. Binnen eines Jahres solle sie Ergebnisse und ein Konzept für Verbesserungen vorlegen.

Das Ziel ist klar

Angesiedelt wird die Kommission im Sozialministerium von Manfred Lucha (Grüne). Außerdem sind Vertreter von Innen-, Justiz-, Kultus- und Staatsministerium beteiligt. Dazu kommen Externe aus verschiedenen Bereichen: Der bundesweit bekannte Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert von der Universitätsklinik Ulm wird ihr angehören. Dazu kommt der frühere Generalstaatsanwalt und Justiz-Experte Klaus Pflieger, die Vizepräsidentin des bayerischen Landeskriminalamtes Petra Sandles, die Psychologin Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut und Gerd Weinreich, ehemaliger Richter am Oberlandesgericht Oldenburg.

Das Ziel ist klar: „Politik und Gesellschaft müssen alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um Gewalt gegen und sexuellen Missbrauch an Kindern zu verhindern“, sagte Lucha. Dazu gehöre, Kommunikationsstrukturen aller an den Kinderschutz-Verfahren Beteiligten zu prüfen. „Jeder muss künftig von jedem alles Wichtige wissen.“

Der jahrelange Missbrauch eines Jungen in Staufen, an dem auch die Mutter beteiligt war, hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. „Die Lehre aus diesem Verbrechen muss und kann nur sein, alles dafür zu tun, die Kinder bei uns in Baden-Württemberg künftig noch besser vor Gewalt und Missbrauch zu schützen“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Axel Habermehl