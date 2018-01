Kommendes Wochenende könnte es winterlich werden

Stuttgart. Am kommenden Wochenende kann es demnach bis in tiefere Lagen hinein schneien. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte am Sonntag in Stuttgart, winterliche Bedingungen am Wochenende seien «nicht ausgeschlossen». In mittleren Lagen könnte nach aktuellem Stand bereits am Freitag Regen in Schnee übergehen.

Starten soll die Woche aber noch mit sehr milden Temperaturen: am Montag im Flachland zwölf Grad und im Bergland drei Grad. Dabei werde es bewölkt, bleibe aber noch weitgehend trocken. Manchmal komme die Sonne durch. Im Verlauf des Dienstags steige die Regenwahrscheinlichkeit. «Am Mittwoch setzt dann verbreitet Regen ein», sagte der DWD-Meteorologe. Am Donnerstag zeigten sich im Bergland mit einsetzendem Schnellfall die Vorboten des wiederkehrenden Winters.