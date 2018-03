Köngeter siegt auch im Finale

Einen spannenden Zweikampf beim Hauptlauf über 10 Kilometer lieferten sich beim Finale des Winterlauf-Cups der Glemser Michael Leibfarth und Markus Mößler vom Tübinger Laufladen. Am Ende siegte Leibfarth in 32:10 Minuten, Mößler lief dahinter in 32:47 ins Ziel. Gesamtsieger Daniel Noll (TSV Glems) hatte nach drei Siegen zuvor beim vierten und letzten Rennen nicht mitgemacht.Das Frauen-Rennen über...