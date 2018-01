Koalitionsausschuss einberufen wegen grün-schwarzer Krise

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Mittwoch in Stuttgart, er wolle an diesem Donnerstag den Koalitionsausschuss einberufen. Zuvor hatte ein Spitzentreffen am Rande der Landtagssitzung von Kretschmann mit CDU-Vizeregierungschef Thomas Strobl, Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart offenbar keine Lösung gebracht. Über den Verlauf des Gesprächs wurde Stillschweigen vereinbart.

Die CDU-Landtagsfraktion hatte am Dienstag einstimmig gegen eine Reform des Wahlrechts votiert, obwohl diese im gemeinsamen Koalitionsvertrag vereinbart ist, um mehr Frauen in den Landtag zu bringen. Die Grünen sind erbost und sprechen von einem Vertrauensbruch. Reinhart beteuerte, seine Fraktion stelle den Koalitionsvertrag insgesamt nicht infrage. «Es geht nur um den einen Punkt bei den Abgeordneten in ihrem Status selbst.»

Grünen-Fraktionschef Schwarz appellierte an die CDU, zu einer verlässlichen und vertrauensvollen Sacharbeit zurückzukehren. «Ich bin enttäuscht von der Art und Weise, wie die CDU-Fraktion Politik gemacht hat.» Schwarz erinnerte daran, dass es in der CDU auch Stimmen für eine Wahlrechtsreform gebe - nicht nur in der Frauen Union. Sie müsse klären, wer in der CDU «die Hosen anhabe», meinte er mit Blick auf CDU-Fraktionschef Reinhart und CDU-Landeschef Strobl.

Die Grünen hielten an dem Ziel fest, mit einer Reform ein modernes Wahlrecht zu schaffen. Die Grünen wollen das Wahlrecht um eine Listenkomponente ergänzen. Auf die Frage, ob die Koalition die Krise überstehen werde, sagte Schwarz: «Auf jeden Fall.»

Unterdessen verteidigte die stellvertretende CDU-Fraktionsvize Nicole Razavi den umstrittenen, einstimmigen Beschluss der Abgeordneten. «Wer es ernst meint mit dem Ziel, mehr Frauen ins Parlament zu bringen, der muss erkennen, dass das jetzige Wahlrecht die besten Voraussetzungen dafür bietet.» Die Grünen seien dafür das beste Beispiel mit ihrem hohen Frauenanteil in ihrer Landtagsfraktion. «Ich halte es für einen Trugschluss zu meinen, dass wir das Ziel über eine Liste besser erreichen könnten.» Die Zusammensetzung einer Liste sei am Ende vom Zufall abhängig, weil auch andere gesellschaftliche Gruppen ihre Kandidaten platzieren wollen», sagte Razavi.

SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch meinte: «Beim Thema Landtagswahlrecht wird wieder einmal deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen Grünen und CDU in vielen Politikfeldern sind.» Die CDU-Landtagsfraktion nehme dieses Thema zum Aufhänger, um dem CDU-Landesvorsitzenden Strobl deutlich zu machen, dass er keinerlei Rückhalt in der Fraktion habe. Der Beschluss der Fraktion sei ein Misstrauensvotum gegen Strobl. «Strobl sollte überlegen, ob er nicht lieber heute als morgen von seinem Amt als Innenminister zurücktritt.»

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sprach von «Chaostagen in der grün-schwarzen Koalition». «Wenn eine Koalition ein derart trauriges Bild abgibt, dann soll sie sich am besten auflösen.»

Der Landesfrauenrat Baden-Württemberg reagierte «fassungslos» auf das Votum der CDU-Landtagsfraktion. Damit ignoriere die Fraktion den Beschluss der 50 Mitgliedsverbände des Landesfrauenrates, in denen mehr als zwei Millionen Bürgerinnen des Landes organisiert seien. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Verdi kritisierten den Beschluss der CDU-Parlamentarier scharf.

Der Landeschef der Grünen Jugend, Marcel Roth, sprach von Machtkämpfen «unter den grauen CDU-Männern». Diese dürften aber keine Auswirkung auf die Förderung von Frauen, jungen Menschen oder Migranten im Land haben. Hintergrund: Rund ein Viertel der baden-württembergischen Abgeordneten sind weiblich. Damit nimmt das Bundesland im bundesweiten Vergleich eine Schlussposition ein.