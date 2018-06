Koalition berät über Diesel-Fahrverbote

Stuttgart. Möglicherweise kommen Fahrverbote für Diesel bis einschließlich der Euronorm 4 zum 1. Januar nächsten Jahres. Dieses Datum kursierte zuletzt in der Landesregierung.

Wie mit Diesel der neueren Abgasnorm 5 umgegangen werden soll, war zunächst noch offen. Verbote sollen hier möglichst vermieden werden - doch ob dies angesichts des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts machbar ist, hängt auch von der Wirkung eines Maßnahmenpaketes zur Luftreinhaltung ab, das die Landesregierung bis zur Sommerpause schnüren will. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung in Stuttgart grundsätzlich erlaubt sind.

Zudem geht es in der Kabinettssitzung und in der anschließenden Regierungs-Pressekonferenz um den Flüchtlingsdialog in den Kommunen. Das Ziel besteht darin, Bürger mit Flüchtlingen ins Gespräch zu bringen. Am Dienstag soll eine erste Bilanz der Dialoge gezogen werden, die vor rund zwei Jahren begonnen wurden.