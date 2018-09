Knapp über Kühlschranktemperatur

Berlin. Nur wenigen Staatsgästen wird in Berlin die Ehre zuteil, mit der Gefährdungsstufe eins versehen zu sein. US-Präsidenten und ihren russischen Kollegen zum Beispiel. Am Freitag war es der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessentwegen keine SBahnen mehr fuhren und der Verkehr zusammenbrach.

Als er zur Mittagszeit im Kanzleramt ankam, hatte er die ersten klaren Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue hinter sich. Eineinviertel Stunden und damit länger als geplant dauerte die Unterredung unter vier Augen. Nach Angaben aus Delegationskreisen stellte Steinmeier die Themen Presse- und Meinungsfreiheit sowie Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt. Auch einige konkrete Fälle politischer Gefangener habe er angesprochen. „Ich hoffe, Herr Präsident, Sie verstehen, dass wir darüber nicht zur Tagesordnung übergehen“, setzte der Bundespräsident hinzu.

Kritischer Journalist abgeführt

Herzlich konnte man die Gesprächsatmosphäre angesichts dieser klaren Worte nicht nennen. Aus dem Bundespräsidialamt hieß es sogar, sie sei „ernst“ gewesen, was im diplomatischen Sprachgebrauch nur unwesentlich über Kühlschranktemperatur liegt. Allerdings ist das schon ein Fortschritt. Immerhin liegen Jahre des Zwists hinter beiden Regierungen. Nachdem der Bundestag 2016 die Massaker an den Armeniern durch das Osmanische Reich als Völkermord bezeichnet hatte, dafür deutsche Abgeordnete nicht mehr in die Türkei reisen durften und es im Gegenzug zu Auftrittsverboten türkischer Politiker in Deutschland kam, war das gegenseitige Verhältnis auf Eiszeit-Niveau.

Auch Angela Merkel betonte nach einem Mittagessen mit Erdogan, dass es „tiefgreifende Differenzen“ gebe und sie darauf dränge, die aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen in der Türkei freizulassen. Es gebe aber ein „gemeinsames strategisches Interesse an guten Beziehungen“. Erdogan betonte wiederholt, wo seine Prioritäten liegen: Es sei „sehr wichtig, dass wir im Wirtschaftsbereich mit Deutschland zusammenarbeiten“, sagte er angesichts der Wirtschaftskrise in seinem Land. Im Übrigen erwarte er von Deutschland, Terrororganisationen wie die PKK oder die Gülen-Bewegung schärfer zu verfolgen und die Urteile türkischer Gerichte anzuerkennen. Ein Fotograf, der sich ein T-Shirt mit der Aufschrift „Freiheit für Journalisten“ überzog, wurde gewaltsam aus dem Saal gebracht.

Heute reist Erdogan nach Köln-Ehrenfeld weiter, wo er die Zentralmoschee des Religionsverbandes Ditib eröffnen wird. Deutsche Politprominenz wird fehlen – aus Protest, dort nicht reden zu dürfen.