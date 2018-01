Klingonische Ansätze

Schon geraume Zeit habe ich eine der weitgehend praxiskompetenzfreien Äußerungen des Herrn Prof. Bohl vermisst. Die bisherigen Repliken nennen inhaltlich schon alles, was an Kritik hinsichtlich solchen professoralen Äußerungen zu sagen ist; Wiederholungen erspare ich mir. Ich sehe ja ein, dass man sich auch als Professor immer wieder mal selbst vermarkten muss, um nicht ein wissenschaftlicher Nobody zu sein beziehungsweise mich eventuell für weitere (bildungspolitische?) Verwendungen im Gespräch zu halten. Schon seine engagierte Fürsprache für die Katastrophe G 8 ließ erstaunliche Praxisferne erkennen und legte den Verdacht eines Gefälligkeitsgutachtens nahe. Nach 38 Berufsjahren, vor allem in der gymnasialen Oberstufe, kann ich nur lachen (oder verzweifeln), wenn ich solche Interviews lese. Tipp an den Professor: Er möge sich betätigen im Bereich der Thematik „Theorien der Schul- und Bildungspolitik – gestern, heute, morgen, übermorgen“ oder „Klingonisch-intergalaktische Ansätze einer erfolgreichen Schulbildung“. Da kann man noch als Blinder von der Farbe schwätzen!