Klimke freut sich über Bronze

Tryon. Ein einziger Sprung trennte Ingrid Klimke noch von der Goldmedaille in der Vielseitigkeit – doch ausgerechnet die allerletzte Stange fiel. Die Europameisterin aus Münster hat bei den Weltreiterspielen in Tryon den WM-Titel denkbar knapp verpasst, nach einem Abwurf im Springen auf ihrem Wallach Hale Bob musste sich die 50-Jährige mit Bronze zufrieden geben. Gold ging an die Britin Rosalind Canter auf Allstar.

„Manchmal ist es auch einfach das Quäntchen Glück, das fehlt“, sagte Klimke, grämte sich aber nicht lange: „Ich bin trotzdem happy. Hauptsache, wir haben eine Medaille mit nach Hause gebracht.“ Der mit Medaillenambitionen gestarteten Equipe von Bundestrainer Hans Melzer, die in North Carolina ohne den dreimaligen Olympiasieger Michael Jung angetreten war, gelang mit Rang fünf in der Nationenwertung immerhin ein versöhnlicher Abschluss. Damit sind die Reiter als zweite deutsche Equipe nach der Dressur für Olympia 2020 in Tokio qualifiziert.

„Man muss nicht hinterm Berg halten, dass unsere eigenen Erwartungen höher waren“, sagte Andreas Dibowski, der nach einem fehlerfreien Springen auf Corrida Platz 28 belegte (43,5). Auch Kai Rüder blieb im Parcours mit Colani Sunrise ohne Abwurf und wurde mit 47,4 Punkten 33. Julia Krajewski. die deutsche Meisterin, leistete sich mit Chipmunk im Springen zwei Abwürfe – Rang 39. dpa