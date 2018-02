Klimarettung à la Hohenlohe

Untermaßholderbach. Beliebte Ziele koreanischer Gäste sind üblicherweise Heidelberg, Neuschwanstein und das Hofbräuhaus in der Feinstaub-Metropole München. Ein kleines Nest in Hohenlohe wie Untermaßholderbach steht kaum auf dem Reiseplan. Als jüngst Dong Soo Park mit zwei Dutzend Landsleuten in dem Örtchen bei Öhringen auftauchte, war die Überraschung so groß wie die Ehre, diese Gruppe begrüßen zu dürften. „Sie sind in Südkorea berühmt“, sagte Herr Park mit strahlendem Lächeln.

Tatsächlich hatten es die Besucher aus Fernost nicht auf Bier und Bratwurst abgesehen. Sie wollten alles wissen über Klimaneutralität, Nahwärme, Ökobilanz vergorener Gülle von Rindern und Schweinen, über Holzhackschnitzel, Solarkollektoren, Heizzentralen und Pufferspeicher. Auch Spitzenlastabdeckung und Überwachung wurden abgefragt. Untermaßholderbach ist ein Bioenergiedorf, dessen Einwohner sich selber versorgen und dem Rest der Welt nicht schaden. Zwei Beamtinnen der Regierung in Seoul waren ebenso wissbegierig wie die 20 Doktoranten des Umweltingenieurwesens. Was sie im winzigen „iha chengjeong janglo jag-eun man“ – so übersetzt Google den Ortsnamen – gelernt haben, soll nach Möglichkeit in dem prosperierenden Industriestaat mit 52 Millionen Einwohnern umgesetzt werden.

Die Hohenloher sind gastfreundlich, geben gerne Auskunft über ihre Errungenschaften. Es müssen ja nicht alle Klimaretter nach Untermaßholderbach pilgern. Mit Füßbach und Siebeneich gibt es noch zwei weitere Bioenergiedörfer. Hans Georg Frank