Kleinkindbetreuung im Land stärker gefördert

Stuttgart. «Die Zuweisungen des Landes zur Kleinkindbetreuung werden in diesem Jahr erstmals deutlich über 900 Millionen Euro liegen», teilte das Finanzministerium am Sonntag in Stuttgart mit. 2019 werde sich das Land voraussichtlich mit mehr als einer Milliarde Euro an den Betriebskosten beteiligen. Um den Ausbau der Betreuung von Unter-Dreijährigen voranzubringen, hatten sich Land und kommunale Landesverbände demnach 2011 darauf verständigt, dass das Land sich in größerem Umfang an den Betriebskosten beteiligt.

Im Jahr 2016 betrugen die Zuweisungen dem Ministerium zufolge gut 724 Millionen Euro, 2017 waren es rund 824 Millionen Euro. 2018 werden sie auf knapp 932 Millionen Euro steigen. Davon stammen 124 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Den Angaben zufolge wurden 2017 in Baden-Württemberg 89 320 Unter-Dreijährige in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut.