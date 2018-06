Kleines Mädchen von Hund gebissen

Ein Mädchen ist am Dienstag in Remmingsheim von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden. Die Neunjährige führte gegen 17 Uhr ihren eigenen Hund angeleint in der Schwalbenstraße aus. Als ein fremder Hund bellend auf sie zu rannte, nahm das Kind sein Tier aus Angst auf den Arm. Der fremde Hund sprang an ihm hoch und biss das Mädchen in den Arm und den Bauch. Das Kind schrie laut um Hilfe, wo...