Kleinere Karpfen auf dem Teller

Dresden. Auf so manchem Teller wird in dieser Saison wohl ein kleinerer Karpfen landen. Das Abfischen der Teiche in den großen Karpfenregionen Deutschlands steht kurz bevor oder ist bereits angelaufen. Die Prognosen aber sehen vielerorts düster aus – vor allem im Osten Deutschlands, wo es seit Monaten trocken ist. Von höheren Preisen für Karpfen geht die Branche aber nicht aus, auch weil sie Wettbewerbsdruck aus dem Ausland spürt.

„Viele Teiche sind ausgetrocknet“, klagt der Geschäftsführer des Landesfischereiverbands Brandenburg/Berlin, Lars Dettmann. Er spricht von einer Existenzbedrohung für etliche Betriebe. Die Verluste schätzt der Verband für brandenburgische Karpfenzüchter auf 800 000 EUR.

2017 erzeugten die Aquakultur-Betriebe in Deutschland knapp 5000 Tonnen Karpfen. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 5,4 Prozent (minus 281 Tonnen), wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervorgeht. 2016 hatten die Betriebe ihre Karpfenmengen noch steigern können. Bundesweit liegt der Karpfen bei den Firmen, die Fische in Teichen, Becken und Fließkanälen züchten, an zweiter Stelle hinter der Regenbogenforelle. dpa