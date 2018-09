Klein Nürnberg in Mainhattan

Frankfurt am Main. Ist das jetzt eine begehbare Riesen-Puppenstube oder eine überdimensionale Modelleisenbahn? Die „neue Altstadt“ in Frankfurt am Main, die nächste Woche mit einem millionenteuren Fest eröffnet wird, mutet märchenhaft künstlich an.

„Rekonstruktion“ und „Wiederaufbau“ heißen Zauberwörter der mehr oder weniger geschichtsbewussten Architektur: in Dresden die Frauenkirche, in Berlin das Stadtschloss, um die prominentesten Beispiele zu nennen. Frankfurt, wo die Innenstadt 1944 fast vollständig zerbombt wurde, hat sich jetzt ein ganzes Quartier zwischen Kaiserdom und Römer gegönnt: 35 Häuser, davon 15 Rekonstruktionen historischer Gebäude und 20 zeitgenössische, gleichwohl spielerisch auf historisch getrimmte Neubauten. Und dazu ein Stadthaus am Markt mit einem „archäologischen Garten“.

Eine reichlich 200 Millionen Euro teure städtische Kulissen-Schönheit mit Wohnungen, Museen, Restaurants und Läden – eher luxuriös, aber auch keine System-Gastronomie und nicht die üblichen Filialen. Und nicht nur der japanische Tourist, der bisher hauptsächlich am Römerberg die mittelalterlich-romantischen, deutschen Sehnsuchts-Selfies geschossen hat, gerät ins Staunen. Auch wenn nichts echt ist. Oder nur fast echt. Oder es eine gebaute Erinnerung an vergangene Zeiten ist.

Fachwerk, Schieferschindel und Spitzgiebel in Mainhattan? So überraschend ist das nicht. Frankfurt war jahrhundertelang, bis Napoleon das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 1806 pulverisierte, die Krönungsstadt der Könige und Kaiser; es soll vor dem Zweiten Weltkrieg die größte noch gotisch geprägte Altstadtfläche besessen haben. Dann kamen die Wunden der Zerstörung, danach die Hochhauskultur und auch einfach nur spießig Irdisches. Und der BRD-Waschbeton. Ein ziemliches Durcheinander samt der klotzig hineingezwängten Kunsthalle Schirn.

Wobei immer auch rekonstruiert wurde: Goethes Geburtshaus am Großen Hirschgraben gleich 1947, auch die Alte Oper (1981). Es waren Versuche, Identitäten und Traditionslinien zu bestärken, das Vergangene nicht zur zu feiern, sondern auch nicht zu vergessen. Keine Stadt fing 1945 ganz bei Null an. Ob heute noch Wunden versorgt werden müssen, sei dahingestellt. Nachkriegs-Hässlichkeit darf wiederum nicht unantastbar sein.

Solches Bauen wie im Frankfurter Dom-Römer-Quartier erscheint eher als urbanes Freilichtmuseum mit realen Bewohnern: mit einem Teilstück des Krönungswegs, auf dem seit 1562 die Potentaten vom Dom zum Festmahl in den Römer zogen; Gassen, Höfe, der Hühnermarkt mit einem Denkmal des Frankfurter Mundartdichters Friedrich Stoltze. Brunnen und Balkenschnitzereien, Hauszeichen, Türmchen und Balkone. „Klein Nürnberg“ heißt ein Neo-Renaissancebau, Hinter dem Lämmchen 8 gelegen. Putzig, bunt, nicht gerastert. Auch das „Haus zur Goldenen Waage“ ist eine Rekonstruktion – einst gehörte das Anwesen von 1619 einem niederländischen Glaubensflüchtling. Ein bisschen Rothenburg in der Metropole, historisch fundiert, aber nach aktueller Energierichtlinie.

„Völkisches“ Bauen?

Was es aber gewiss nicht ist: faschistoides Terrain. Eine Debatte in den Großfeuilletons hatte Stephan Trübe in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ ausgelöst, als er seinen Aufsatz „Wir haben das Haus am rechten Fleck“ veröffentlichte: „Die Rekonstruktionsarchitektur entwickelt sich in Deutschland derzeit zu einem Schlüsselmedium der autoritären, völkischen, geschichtsrevisionistischen Rechten“. Absurd. So ideologisch banal lässt sich Architektur nicht in Lager teilen – als ob, umgekehrt, weiße, schlichte Bauhaus-Moderne von vornherein nur links stünde.

Die „neue Altstadt“ ist eine tolle Attraktion. Eine andere Frage ist angesichts eines öffentlichen Wahrzeichen-Booms wie in Hamburg (Elbphilharmonie) oder jetzt in Frankfurt: Warum kann nicht auch ähnlich engagiert großes Geld für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben werden?