Herr Alois Payer bemerkt in seinem Leserbrief, „eine evangelikale Schule ist also wirklich das Allerletzte, was wir brauchen“. Die evangelische Schule wird starken Zulauf erhalten, weil an den Regelschulen mitunter der Artikel 12 mit dem Text „Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.“ bereits als diskriminierend angesehen wird. Wir brauchen Schulen, die zu diesem Artikel ein klares Bekenntnis haben und Verwässerungen aus falsch verstandener Toleranz ablehnen. Artikel 12 und 13 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg sind nicht verhandelbar.