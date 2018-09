Kinder prügeln am Anlagensee

Der 15-Jährige saß mit zwei Freunden (14 und 15 Jahre alt) auf einer Bank am Spielplatz. Auf die drei Freunde kamen zwei Kinder oder Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren zu. Diese beiden provozierten die drei Jungen. Ohne erkennbare Ursache würgten sie den 15-Jährigen, schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht und bespuckten ihn. Durch den Schlag erlitt der Junge eine Platzwunde an der Augenbraue, auch wurde seine Brille beschädigt. Die jugendlichen Täter, die in Begleitung von 2 weiblichen Personen waren, flüchteten daraufhin in Richtung Bahnhof. Der 15-Jährige wurde von seinem Vater in ein Krankenhaus gebracht.