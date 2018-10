Kind auf Schulweg sexuell attackiert: 36-Jähriger in Haft

Aalen. Der 36-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Vor einer Woche, am 1. Oktober, soll der Mann das Mädchen auf einem Fußweg hinter einem Hallenbad attackiert, festgehalten und unsittlich berührt haben. Durch Schreie wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam, und der Täter flüchtete. Er wurde am Montag in der Nähe seiner Wohnung festgenommen.