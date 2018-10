KfW will junge Unternehmen fördern

Frankfurt. In Deutschland fehlen jungen Unternehmern mit neuen Ideen für den Start ihrer Firma und die erste Wachstumsphase jährlich 500 bis 600 Mio. EUR. Die bundeseigene Förderbank KfW will helfen, diese Lücke zu schließen. Darum hat sie die Tochter KfW Capital gegründet, Mitte Oktober steigt sie in das operative Geschäft ein. Sie wird sich, wie Geschäftsführer Jörg Goschin sagt, an Wagniskapitalfonds beteiligen, die wiederum Start-ups unter die Arme greifen. In den nächsten zehn Jahren will die KfW aus eigenen Mitteln rund 2 Mrd. EUR an Wagniskapital bereitstellen, weitere 8 Mrd. EUR sollen von privaten Investoren kommen.

Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versagt der Markt bei der Finanzierung von jungen Technologieunternehmen. „Wir wollen mehr Gründer in Deutschland. Im internationalen Vergleich haben wir Nachholbedarf“, sagt Altmaier, der keine Zukunftschancen verpassen will.

Zwar bemüht sich die KfW, die zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Ländern gehört, schon seit längerem, Start-ups zu unterstützen. Bislang hat sie dafür rund 100 Mio. EUR investiert, bis 2020 soll der Betrag auf 200 Mio EUR steigen. Daneben hat die Förderbank bislang 100 Mio. EUR für drei High-Tech-Gründerfonds bereitgestellt. Sie unterstützen derzeit mehr als 270 junge Unternehmen mit insgesamt knapp 900 Mio. EUR. Schließlich haben Bundeswirtschaftsministerium und KfW gemeinsam den Fonds Coparion aufgelegt, mit dem bislang 18 Unternehmen rund 225 Mio. EUR zur Verfügung gestellt wurden.

Diese Aktivitäten werden jetzt bei KfW Capital gebündelt. Das Geld für die neue Tochter stellt die KfW bereit. KfW Capital wiederum prüft die Fonds, aber auch die jeweiligen Unternehmen. Das positive Urteil der KfW soll auch private Investoren überzeugen. Die erwarten bei solchen Risikokapital-Fonds eine Rendite „im niedrigen zweistelligen Prozentbereich“, so Goschin. Ähnliches erwartet auch KfW Capital. Der Ertrag geht an die KfW. Die schüttet ihre Gewinne nicht aus, sondern setzt sie für das Fördergeschäft ein. Rolf Obertreis