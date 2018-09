Keine Wiederholung des Pokal-Coups

A-Junioren: FV Biberach – FC Rottenburg 3:0 (1:0). Im WFV-Pokalspiel vor zwei Wochen hatten die Rottenburger in Biberach noch gewonnen – zu neunt in der Verlängerung. „Wir hatten auch viel erhofft, waren in guter Besetzung“, sagte FCR-Trainer Marc Mutschler. Die ersten zehn Minuten bestätigten auch Mutschlers gutes Gefühl, der FCR kam zu guten Chancen, traf die Latte. Doch in Führung gingen die B...