Keine Lust auf Frankfurt

Berlin/Frankfurt. Viele Einheimische sind überzeugt: Frankfurt am Main ist eine Stadt, die Extreme aufs Schönste miteinander verbindet. Hier Bankentürme, dort gemütliche Äppelwoi-Stuben. Hier das wuselige Bahnhofsviertel, dort die gerade für viel Geld wiederaufgebaute und blitzsaubere Altstadt. Deshalb war die Hoffnung groß, dass im Zuge des Brexit ein großer Teil der Londoner Banker an den Main ziehen würde. Doch das gab es bisher nur in Ausnahmefällen – was auch mit den Vorbehalten der Partnerinnen der Bankleute zusammenhängt.

„Dunkel, grau und kalt – ein ziemlicher Albtraum“ sei Frankfurt, schreibt die Londoner Bloggerin Isabella Davidson, die wie viele Bankergattinnen im noblen Londoner Stadtteil Notting Hill lebt. Ein Banker berichtet dem Blatt „Politico“, er habe mit Frau und Töchtern einen Testbesuch in Frankfurt gemacht. „Als wir nach London zurückkamen, sagte mir meine Frau: ,Auf gar keinen Fall ziehen wir um.'“

In der Bankenbranche bekommen immer noch vor allem die Männer die gut dotierten Jobs. Aber natürlich entscheiden die Frauen mit, wo die Familie leben will. Wahrscheinlich werden sich in Zukunft noch viel mehr Londoner Bankleute Gedanken darüber machen müssen, wo ihre berufliche Zukunft liegt. Denn durch den Brexit sind nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 40 000 und 75 000 Arbeitsplätze in dem Sektor bedroht.

Zentralen bleiben wohl in London

Wegen der Vorbehalte ihrer Mitarbeiter überlegen nun manche Geldhäuser, ihre Europazentralen in London zu lassen und auf dem „Kontinent“ Dependancen zu eröffnen. Dort könnten ausländische Mitarbeiter beschäftigt werden, die bisher in London waren. So wie Susanne Schröter: „Im Vergleich zu London hat man das Gefühl, dass es hier ruhig und beschaulich zugeht“, sagte sie der „FAZ“.

Doch Vorteile wie kürzere Wege und die günstigeren Mieten allein können englische Banker offenbar nicht für einen Umzug nach Deutschland erwärmen. Dass deren Partnerinnen oft das letzte Wort haben, erklärt eine Londonerin so: „Banker sind ein bisschen wie Profi-Fußballer. Wo sie spielen, entscheiden sie danach, wo ihre Frauen leben wollen.“ Michael Gabel