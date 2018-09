Keine Gnade für den Starkoch

Berlin. Es ist nicht leicht, Kind zu sein. Ständig muss man still am Tisch sitzen, Manieren beweisen und sich von den Eltern zurechtweisen lassen. Und dann auch noch die Kochkünste derer ertragen, die neben all der Arbeit sowieso keine Zeit für einen haben. „Schmeckt mir nicht“, heißt es dann, „bloß keine Zucchini“ oder „will ich nicht“. Aber wie ist das als Kind eines Starkochs? Da müsste man doch eigentlich mit der Zunge schnalzen und blind gehorchen.

Falsch gedacht. Selbst bei Jamie Kochgott Oliver, selbst fünffacher Vater, geht es bei Tisch alles andere als friedlich zu. Der „Kleine“ wolle nicht am Tisch sitzen, die „Mittleren“ hantierten mit Messer und Gabel wie Wilde und die „Teenagertöchter“, ach, die Teenagertöchter, gibt der Kochkünstler zu Protokoll. Man höre und staune.

Doch wozu das Drama? Wegen der gestiegenen Ansprüche der Kinder? Oder sind wir Eltern verweichlicht? Die Antwort: Was früher noch siegreich mit „Iss was, sonst endest du wie der Suppenkasper“ abgewatscht wurde, heißt heute täglich „Bagger, Bagger, Bagger – hier kommt der Blumenkohl“. Heinrich Hoffmanns schwarze Pädagogik ist anscheinend in Vergessenheit geraten. Und das ist vielleicht auch gut so, anno 1845 waren die Sitten noch rauer. Dafür gibt es heute eine Genugtuung: Niemand ist der perfekte Papa, auch nicht Starkoch Oliver. Sein Jüngster heißt übrigens Rocket Bean.

Christopher Braemer