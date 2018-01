Keine Einigung: Tarifgespräche für Beschäftigte der Unikliniken vertagt

Stuttgart. Das teilten die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Uniklinika nach der vierten Runde am Freitag mit.

Verdi fordert in der Tarifrunde nicht mehr Geld, sondern eine Entlastung des Pflegepersonals. In einem Tarifvertrag sollen die personellen Mindeststandards festgeschrieben werden.

Die Arbeitgeber hätten am Freitag ein «für einige Bereiche verbessertes Angebot» abgeben und die Verdi-Tarifkommission werde am 1. Februar beraten, ob auf dieser Basis weiterverhandelt werden könne, teilte die Gewerkschaft mit..

An einem Warnstreik am Donnerstag hatten sich 1800 Pflegekräfte beteiligt. An den Unikliniken in Ulm, Heidelberg, Freiburg und Tübingen arbeiten insgesamt etwa 27 000 Beschäftigte. Die Arbeitgeber boten zuletzt 120 zusätzliche Vollzeitkräfte für die vier Häuser an.