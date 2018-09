Kein neues Schutzgebiet für Wale

Florianópolis. Die Internationalen Walfangkommission (IWC) richtet kein Walschutzgebiet im Südatlantik ein. Brasilien, Argentinien und Südafrika hatten das auf der Tagung der IWC in Florianópolis (Brasilien) beantragt, aber keine Dreiviertelmehrheit dafür erhalten. 39 Staaten haben für den Antrag gestimmt. Darunter waren die EU und die Schweiz. 25 Staaten lehnten den Antrag ab, darunter Japan, Norwegen und Island, die die Wiederaufnahme der kommerziellen Waljagd befürworten, Südkorea und Russland. Seit 22 Jahren versucht Brasilien, das Schutzgebiet in der IWC durchzusetzen. Brasilien will Wale touristisch nutzen.

Die japanische Delegation hatte angeboten, im Abstimmungsverfahren für das Schutzgebiet eine einfache Mehrheit zu akzeptieren, wenn im Gegenzug der Antrag Japans für Fangquoten gleichfalls mit einfacher Mehrheit angenommen werden könne. Die Befürworter des Schutzgebietes nahmen dieses Angebot aber nicht an.

„Der befürchtete Kuhhandel, den Japan Brasilien offen anbot, ist nicht zustande gekommen“, teilte Pro Wildlife mit. Das lasse hoffen, dass Japans Vorschlag, dem kommerziellen Walfangverbot ein Ende zu setzen, ebenfalls scheitern werde. Über die von Japan geforderte Aufhebung des seit 1986 gültigen Walfang-Moratoriums muss bis zum Abschluss der Tagung morgen abgestimmt werden.

Walfang durch die Hintertür?

Zur Debatte steht auch die erlaubte Fangquote für Subsistenzjagd – also das Jagen zur Deckung des Eigenbedarfs – indigener Gruppen in Grönland, Russland, den USA und dem Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen. Die Quote beträgt aktuell insgesamt knapp 2800 Wale pro Jahr.

Die davon begünstigten Staaten wollen eine automatische Erneuerung der Fangquoten über die nächsten sieben Jahre durchsetzen, bei der die ungenutzten Quoten teilweise von einem Jahr auf das nächste übertragen werden können. Umweltschutzorganisationen wie Ocean Care fürchten, dass hiermit über den Bedarf der indigenen Gruppen hinweg der kommerzielle Walfang gefördert werden könnte.

Brasilien setzt sich für den Umbau der IWC ein. Aus der Walfangkommission solle eine Walschutzkommission werden. „Whale-Watching“ sei die einzige nachhaltige Nutzung der Walbestände. dpa