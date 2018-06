Sie schraubt die Ansprüche wegen des Fachkräftemangels so weit herunter, bis sie passen. Einerseits ist das konsequent, andererseits steht es für eine bedenkliche Entwicklung.

Jugendlichen bereitet es heute noch weniger als früher Vergnügen, in einem Aufsatz zu beschreiben, warum sie etwa Lokomotivführer werden wollen. Sie sind es gewohnt, alles Wesentliche – und Unwesentliche – in Gruppenchats in Sekundenschnelle mitzuteilen, ohne Rücksicht auf Stil und Rechtschreibung. Ihre Aufmerksamkeitsspanne schrumpft. Darunter leidet bei vielen auch die Fähigkeit, ihre eigenen Gedanken zu ordnen. Was in der Alltagskommunikation kein Problem sein muss, hat jedoch bei einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz fatale Folgen. Denn es geht dabei um den Start ins Berufsleben. Und der sollte wohl durchdacht sein.

Die Radikallösung der Bahn ist kein Modell für andere Firmen. Wollen wir einen Wettlauf um die niedrigsten Hürden für Bewerber? Sicher nicht. Das böse Erwachen kommt spätestens nach ein paar Wochen im neuen Beruf. Es mag ein verführerischer Gedanke sein, es allen so leicht wie möglich zu machen. Nur es funktioniert nicht.