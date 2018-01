Kein Gurt, keine Zulassung, kein Führerschein

Zwischen 13.30 und 16 Uhr kontrollierten sie dort Fahrzeuge, die aus Richtung Hechingen kamen, darunter auch ein Peugeot mit Tübinger Kennzeichen. Dessen 32-jähriger Fahrer war nicht angegurtet, auf der Rückbank saß ein Kind völlig ungesichert und ohne Sitzerhöhung. Damit nicht genug: Der Fahrer hat keinen gültigen Führerschein, und der am Vortag in Hechingen erworbene Peugeot war nicht zugelassen. Der Mann aus Bodelshausen hatte stattdessen einfach die Kennzeichen eines VW Golf angebracht. Den Peugeot musste er deshalb an der Kontrollstelle stehen lassen. Gegen den 32-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt kontrollierten die Polizisten nach eigenen Angaben 23 Fahrzeuge. In 20 Fällen hatten sie etwas zu beanstanden: Mehrere Fahrer waren nicht angegurtet oder hatten ihr Handy in der Hand oder am Ohr. Andere hatten die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert oder gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Zahlreiche Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Zudem behielten die Beamten mehrere hundert Euro als Sicherheitsleistung ein.