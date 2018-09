Karlsruhe nickt Zensus ab

Karlsruhe. Die letzte Volkszählung aus dem Jahr 2011 hat nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Das entschied jetzt das Bundesverfassungsgericht und lehnte Klagen der Stadtstaaten Berlin und Hamburg ab. Früher musste bei der Volkszählung jeder Bürger einen Fragebogen ausfüllen. Die letzte derartige Vollerhebung fand in Westdeutschland im Jahr 1987 statt und in der DDR im Jahr 1981. Beim Zensus von 2011 bekamen die meisten Bürger von der Zählung jedoch gar nichts mit, denn sie wurde im Wesentlichen als „registergestützter“ Zensus durchgeführt. In einem ersten Schritt lieferten die Meldeämter Daten über die Einwohner, die Arbeitsagenturen über die Beschäftigen beziehungsweise Arbeitslosen und die Vermessungsämter über die Gebäude. Diese Daten werden dann untereinander verglichen. Im zweiten Schritt wurde diese Daten kontrolliert, indem eine Stichprobe von rund zehn Prozent der Bevölkerung im klassischen Stil von Volkszählern besucht wurde. Ziel war es, „Karteileichen“ auszusortieren, also Leute die längst anderswo wohnen, sich aber nicht abgemeldet hatten.

Die Volkszählung ergab, dass Deutschland statt 81,8 Millionen nur 80,2 Millionen Einwohner hat. Am stärksten waren von den veränderten Zahlen die beiden Städte Berlin und Hamburg betroffen, Berlin schrumpfte um 180 000 Personen, Hamburg um 82 000 Einwohner. Die beiden Stadtstaaten verloren damit jeweils knapp fünf Prozent ihrer Bürger. An wenigsten betroffen war Rheinland-Pfalz mit einem Verlust von 0,2 Prozent der Einwohner.

Komplexes Vorhaben

Die Stadtstaaten kritisierten, dass die Methode größere Städte benachteilige. Denn nur in Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern wurde die Registerauswertung durch die stichprobenhafte Befragung der Bevölkerung ergänzt. Vor allem deshalb seien die Schrumpf-Effekte bei großen Kommunen deutlich ausgeprägter als bei kleinen Kommunen. Da Berlin seit 2011 jährlich 470 Millionen Euro weniger aus dem Länderfinanzausgleich bekommt, erhob der Stadtstaat eine Normenkontrollklage in Karlsruhe. Hamburg schloss sich an.

Die Verfassungsrichter stellten nun zwar fest, dass die Länder bei Bundesgesetzen einen Anspruch auf Gleichbehandlung haben. Bei einem so komplexen Vorhaben wie einer Volkszählung habe der Gesetzgeber allerdings einen weiten Gestaltungsspielraum.

Die Verwendung unterschiedlicher Verfahren für große und kleine Kommunen sei dabei „vertretbar“ gewesen, so die Richter. Bei sehr kleinen Kommunen sei eine Stichprobe zu ungenau, der Staat hätte dann doch alle Einwohner befragen müssen, was er aber zur Schonung der Grundrechte vermeiden durfte. Die Normenkontrolle von Berlin und Hamburg hatte deshalb keinen Erfolg. Christian Rath