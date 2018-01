Kanzlerin auf der Suche

Berlin. Nein, Bedauern konnte die Kanzlerin wirklich nicht brauchen. „Bitte nicht zu bemitleiden“, wehrte Angela Merkel die besorgten Worte ihres Davos-Gastgebers Klaus Schwab ab. Der 79-Jährige wollte vermutlich einfach nur nett sein. Doch bezeichnend ist die kleine Szene vor der leuchtend blauen Wand des Weltwirtschaftsforums schon. Merkel wollte mit ihrem Auftritt in den Schweizer Bergen ein Ausrufezeichen setzen: Seht her, ich bin da. Doch dann stand der Eindruck im Raum, sie sei eine Parteichefin auf der Suche: Nach Trost und nach einer Regierungsmehrheit.

Tatsächlich ist auch vier Monate nach der Bundestagswahl die Frage offen, ob Merkel noch einmal Kanzlerin wird und wenn ja, wie lange sie es bleibt. Und das hinterlässt Spuren, nicht nur auf der Weltbühne Davos. Dort konnte Merkel zwar ein Plädoyer für die globale Zusammenarbeit halten, zu konkreten Versprechen ist sie derzeit aber nicht in der Lage. Sie muss Rücksicht auf die SPD nehmen.

Und diese Lage ist neu für Merkel. Die mächtigste Frau der Welt muss warten, erst auf die Grünen und die FDP, jetzt auf die Sozialdemokraten. Jahrelang war sie es, die andere warten ließ. Auch ihre eigene Partei: Monatelang rätselten CDU und CSU sowie der Rest des Landes: Tritt sie nochmal an? Und als Merkel Ende 2016 endlich ihre Bereitschaft zu einer vierten Kanzlerkandidatur erklärte, tat sie es seltsam gequält: Sie habe „sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht“, sagte sie an jenem November-Sonntag. Die Entscheidung sei „nach elf Amtsjahren alles andere als trivial“.

Auch der Wahlkampf verlief alles andere als trivial. Plakate mit der Aufschrift „Die Kanzlerin kommt“ waren nicht mehr das Versprechen für einen schönen Nachmittag auf dem Marktplatz, sondern Auftakt für Protest und Wutgeschrei. Vor allem im Osten konnte sich die Regierungschefin oft nur dank robuster Tontechnik Gehör verschaffen. Das lag natürlich vor allem am Reizthema Flüchtlingskrise. Aber sichtbar wurde: Merkel muss kämpfen. Es reichte dann nur für 32,9 Prozent. Vier Jahre zuvor war dagegen sogar die absolute Mehrheit in Reichweite geraten.

So lange Merkel ihrer Partei zuverlässig Erfolg bescherte, war sie unangefochten. Jetzt wird die Frage nach der Nachfolge gestellt und verlangt womöglich früher als geplant eine Antwort. Sollte das Bündnis mit der SPD scheitern, müssen Merkel und ihre Partei sich schnell entscheiden: Eine Minderheitsregierung wird von den entscheidenden Figuren in der Union allenfalls als Übergangslösung gesehen.

Damit stünde der mühsame Weg zu Neuwahlen an. Und die Frage: Macht Merkel es dann noch einmal? Am Abend nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen war die Antwort der Kanzlerin darauf noch ein klares „Ja“. Sie habe im Wahlkampf versprochen, für vier Jahre anzutreten. Und in dieses Versprechen bezog sie auch eine Neuwahl ein.

Vier weitere Jahre also? Sicher ist das nicht. War „die Zeit nach Merkel“ jahrelang ein Thema, bei dem jedes auch noch so vertrauliche Gespräch schnell an sein Ende kam, weil es nicht viel zu bereden gab, wird diese Frage in hintergründigen Runden nun ausführlich diskutiert. Kaum jemand bezweifelt, dass es Merkels letzte Amtszeit wird. Offen ist: Gelingt ihr – als erster – ein geordneter Übergang an der Spitze der Macht? „Solche Prozesse laufen nie so, wie man sie sich wünscht“, heißt es dazu in der CDU-Führung.

Unklar ist, wer aus einer solchen – womöglich chaotische – Übergangszeit als Sieger hervorgehen würde. Muss womöglich schnell für Stabilität gesorgt werden, gelten noch immer die ehrgeizige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der verlässliche Innenminister Thomas de Maizière als Kandidaten. Geht es dagegen um die langfristige Aufstellung, richtet sich der Blick auf den streitlustigen Staatssekretär Jens Spahn oder die unaufgeregte Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Denkbar ist auch eine Kombination der Namen an der Parteispitze und im Kanzleramt.

Noch aber ist Merkel die Chefin. Nur muss sie das inzwischen selbst mitunter betonen. So wie vergangene Woche beim Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz: Da beschrieb sie die Rolle ihrer Partei bei der Regierungsbildung und setzte hinzu: „die CDU – deren Vorsitzende ich ja bin“.