Kanone für Markos Chatziliadis

TAGBLATT-Redakteur Hansjörg Lösel überreichte dem 31-Jährigen für diese Leistung die Torjäger-Kanone. „Die bekommt einen Ehrenplatz“, sagte Chatziliadis.

Im Video verrät der SSC-Stürmer unter anderem, wer sein unangenehmster Gegenspieler war. Für den Tübinger Stadtteilklub ist der Aufstieg in die Landesliga der größte Erfolg in der 30-jährigen Vereinsgeschichte. „Die Euphorie wollen wir mitnehmen“, sagt Chatziliadis. In Kürze beginnt bereits die Vorbereitung auf die neue Saison. Und Chatziliadis will auch eine Liga höher knipsen.