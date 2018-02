Kann auch manchmal laut werden

In einer insgesamt enttäuschenden Saison zählt Lars Wilmsen bisher zu den besseren Spielern, die beim TV Rottenburg am konstantesten ihre Leistung gebracht haben. Seit vier Jahren spielt der in Moers aufgewachsene Mittelblocker für Rottenburg. Nur mit dem schwäbischen Dialekt fremdle er noch, sagt der 24-Jährige im Video-Gespräch mit dem TAGBLATT.Dort spricht Wilmsen auch über die Stimmung im Tea...