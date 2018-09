Juso-Landeschefin: Erneuerung der SPD ist fast gescheitert

Stuttgart. Landeschefin Leni Breymaier sei mit ihrem Vorhaben einer Erneuerung der SPD nach der Landtags- und der Bundestagswahl fast gescheitert, sagte Bernickel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe an der Parteispitze keinen Politiker, der sich für landespolitische Themen einsetze. Breymaier sei als Bundestagsabgeordnete viel in Berlin - ihre Generalsekretärin Luisa Boos sei gedanklich mit ihrer Kandidatur für das Europaparlament beschäftigt.

Debatten über interne Strukturen brächten die SPD nicht weiter, wenn die Menschen nicht wüssten, wofür die Partei inhaltlich stehe. «Die Menschen können nichts mit der SPD anfangen.» Bernickel bekräftigte die Forderung der Jusos, die Flügel in der Partei abzuschaffen. Diese könne man sich angesichts von 11 Prozent im Land nicht mehr leisten.

In der SPD Baden-Württemberg gibt es die «Netzwerker», die seit vielen Jahren die entscheidenden Positionen in der Partei und von 2011 bis 2016 auch in der grün-roten Landesregierung innehatten. Andererseits gibt es die Parteilinken, von denen die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und die derzeitige Landesparteichefin Leni Breymaier die prominentesten Vertreter sind.

Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auftrag des SWR und der «Stuttgarter Zeitung» hatte ein Rekordtief von 11 Prozent für die SPD im Südwesten ergeben.