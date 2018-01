Junge Frau wahllos angegriffen

Wie die Polizei berichtet, packte der 32-Jährige die junge Frau um kurz nach 16.30 Uhr ohne Vorwarnung an den Haaren und zog sie vom Eingang eines Discounters in der Bahnhofstraße eine Treppe hinunter. Anschließend zerrte er die junge Frau den Gehweg entlang bis zur Kreuzung mit der Richard-Burkhardt-Straße. Dort ließ der Täter sie auf der Straße liegen und rannte in Richtung einer Tankstelle davon.

Ein Passant sah den Flüchtenden, rief die Polizei und verfolgte ihn. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen noch an der Tankstelle fest.

Der Mann aus Mössingen befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und musste in eine Fachklinik gebracht werden. Zwischen ihm und der 20-Jährigen gab es keinerlei Beziehung, so die Polizei. Die junge Frau war bei dem Übergriff leicht verletzt worden und wurde in einer Klinik behandelt.