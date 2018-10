Junge Frau sexuell belästigt

Die Polizei sucht einen 40 bis 45 Jahre alten Mann, der am Montagabend zunächst an der Bushaltestelle Hauptbahnhof und später in der Buslinie 9 eine junge Frau belästigt und begrabscht hat. Die 18-Jährige wartete gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle auf den Bus der Linie 9, als sich der unbekannte Mann neben sie setzte und ihr ein Gespräch aufdrängte. Dabei berührte der erkennbar alkoholisierte Unbekannte sie unsittlich an den Oberschenkeln. Die 18-Jährige sprang auf, um stehend auf den Bus zu warten. Im Bus setzte sich der Unbekannte ihr gegenüber. Im Verlauf der Fahrt bedrängte er die jungen Frau erneut und berührte sie unsittlich an der Brust. Die Frau wehrte sich schlug seine Hand weg. Kurz darauf stieg der Unbekannte an der Haltestelle Sickenhäuser Straße aus.