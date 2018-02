Jugendliche wünschen sich Halle

„“Toll, dass es in Tübingen einen Jugendgemeinderat gibt, der so viel Lust auf Projekte hat“, lobte Christine Arbogast, die Erste Bürgermeisterin von Tübingen, die jungen Mitglieder bei deren Sitzung am Freitag. „So viel Engagement macht uns fast Angst – da müssen wir Erwachsenen gucken, dass wir auch am Ball bleiben“, fügte sie schmunzelnd hinzu.Die Projektgruppe Sport will sich für einen offene...