Jugendliche kollidieren beim Motorradfahren

Neckargemünd. Der 17-Jährige und der 18-Jährige waren in der Nacht zu Dienstag von Neckarsteinach (Kreis Bergstraße) nach Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs, wie die Polizei in Mannheim am Morgen mitteilte. In einem Kreisverkehr prallten die beiden zusammen und stürzten. Ursache war nach Angaben der Polizei ein Fahrfehler. Der 17-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der 18-Jährige wurde leicht verletzt.