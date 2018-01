Jubiläum mit Störfeuer

Stuttgart. Verlassen liegt das Königin-Katharina-Stift jetzt in den Winterferien da. Umgeben von der riesigen S-21-Baustelle und der viel befahrenen Kreuzung am Gebhard-Müller-Platz. In diesem Jahr feiert die Schule, an der im 19. Jahrhundert Gustav Schwab und Eduard Mörike lehrten, ihren 200. Geburtstag. Seit 1903 ist sie in dem spätklassizistischen Gebäude an der Schillerstraße untergebracht. Als sie seinerzeit eingeweiht wurde, wünschte sich die Namensgeberin Königin Katharina vor allem eines: „Die Zöglinge und Schülerinnen“ sollten sich glücklich fühlen, außerdem sollte „ein freundlicher Ton“ herrschen, so formulierte es die aus Russland stammende Gemahlin von König Wilhelm I.

Der Ton, er ist in den vergangenen Monaten rund um das traditionsreiche Gymnasium allerdings rauer geworden. Um den Erhalt des Schulgebäudes kochte eine emotionale Diskussion hoch. Grund ist seine Lage neben der Oper und an der B 14, wo sich die großen Kultureinrichtungen aneinander reihen. Der renommierte Stuttgarter Architekt Arno Lederer brachte einen Umzug der Schule in Verbindung mit einem Opernneubau an der Stelle ins Spiel – und sorgte für Wirbel. Politischen Rückenwind von oberster Stelle bekam er nicht. OB Fritz Kuhn (Grüne) stellte sich hinter die Schule. Deren Standort stehe nicht zur Disposition, man dürfe die Schule nicht gegen die Kultur ausspielen.

Doch Lederer hält an seiner Einschätzung fest. Er zweifelt am Wert des Gebäudes, das einst von einem städtischen Mitarbeiter entworfen wurde: „Es hat längst nicht die Qualität wie etwa die Heusteigschule von Theodor Fischer“, sagt das Gründungsmitglied des Vereins „Aufbruch Stuttgart“ im Gespräch mit dieser Zeitung. Als Architekt zeichnet Lederer beispielsweise für den Hospitalhof sowie das neue Stadtmuseum verantwortlich.

Auf dem Platz des Gymnasiums, so Lederer, könnte man unter Einbeziehung des denkmalgeschützten Gebäudes die ebenfalls von vielen gewünschte neue Konzerthalle bauen – oder gleich ein neues Operngebäude. Später, wenn alles fertig sei, könnte das alte dann sanierte Operngebäude als Konzerthaus dienen und der neue Bau am Stift-Standort als neue Oper. Stuttgart, so Lederer, hätte dann endlich ein modernes „drittes Haus“ und könnte wieder mit den neuen Konzerthallen Hamburg, München oder Bonn mithalten.

Da der komplizierteste und teuerste Teil einer Oper immer die Bühnentechnik ist – sie macht bis zu 40 Prozent der Kosten eines Hauses aus – wäre ein Neubau laut Lederer die einfachste und erfolgversprechendste Lösung. Stadt und Land müssten dann auch nicht rund 50 Millionen in den Umbau des Paketpostamts am Rosensteinpark investieren, das als Opern-Ausweichquartier dienen soll – die Kosten für den Kauf des Gebäudes noch nicht eingerechnet. Alles in allem werde die Zwischenlösung, die schon so gut wie beschlossen ist, mit 120 bis 150 Millionen Euro zu Buche schlagen, schätzt Lederer.

Für die Schule, die an ihrem jetzigen Standort in der Kulturmeile bleiben möchte, schlägt der Architekt die gegenüberliegende ehemalige Neckar-Realschule vor. Dort stünde genügend Fläche zur Verfügung, man könnte einen Deckel über die Straße legen und so die Schule direkt mit der Staatsgalerie verbinden.

Schulleiter Franz Baur will von Umzug indes nichts wissen, ist die Schule doch erst vor fünf Jahren für zwölf Millionen Euro innen und außen saniert und neu ausgestattet worden. „Wir verstehen uns als Teil der Kulturmeile“, sagt Baur, der sensibel auf Vorschläge reagiert, die Schule zu verpflanzen. „Wir sind keine Manövriermasse und haben uns schon kompromissbereit gezeigt, weil wir unsere Sporthalle hergeben.“ Eine neue Halle soll dafür auf der anderen Seite des Schlossgartens entstehen. „Mit dieser Lösung können wir leben.“ Aber nicht vorstellbar ist für ihn eine Verlagerung an einen neuen Standort. „Die Stimmung und Atmosphäre hier sind einmalig und lassen sich in einem modernen Gebäude nicht wiederholen“, sagt Baur, der in diesem Jahr ungestört von Verlagerungsdebatten das 200-Jahr-Jubiläum der Schule feiern möchte.

Dass sich die Stadt für den Verbleib der Schule am Standort ausgesprochen hat, bringt wiederum Lederer auf die Palme. „Ich kann zwar die Emotionen der Schule verstehen. Man hat mir auch vorgeworfen, dass ich hier neue Projekte an Land ziehen will.“ Er habe aber genug zu tun, betont der 70-Jährige. Es gehe ihm nicht um einzelne Häuser, sondern das gesamte Ensemble und vor allem darum, „die Stadt auch mal groß zu denken. Wenn Littmann damals kleinlich gehandelt hätte, hätte Stuttgart heute keine so großartige Kulturmeile.“