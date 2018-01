Jubel im Jubiläumsjahr

Stuttgart. Lindau ist eine Reise wert. Wer von dieser Aussage noch nicht überzeugt ist, kann sich in Stuttgart selbst ein Bild machen. Bei der Reisemesse CMT lässt sich in der Halle 9 am Stand B24 zumindest der Gitzenweiler Hof in Lindau virtuell erkunden. Mit einer VR-Brille dürfen Interessenten auf dem Campingplatz quasi umherschlendern. „Dieses virtuelle Eintauchen in den künftigen Urlaubsort ist wohl einmalig in der Campingszene“, wirbt die weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Knapp 2200 Aussteller geben bei der 50. CMT von heute bis Sonntag, 21. Januar, Informationen über Reise-Trends, Länder, Städte und Regionen. Traditionell ausgestellt sind auch Caravans, Reisemobile und andere Freizeitfahrzeuge.

Ein knappes Viertel der Menschen in Deutschland will in diesem Jahr häufiger verreisen als 2017, sagte der Tourismusforscher Martin Lohmann bei der Vorstellung einer Studie zum Auftakt der CMT. 30 Prozent wollen mehr Geld für Reisen ausgeben – was auch daran liegt, dass ein gutes Viertel seine persönliche wirtschaftliche Lage als besser als im Vorjahr einschätzt. 43 Prozent der Befragten hätten sowohl Lust auf Urlaub als auch genug Zeit und Geld dafür. „Die Urlaubsstimmung der Deutschen wächst von Jahr zu Jahr“, sagte Lohmann.

Ziele im Inland führen Hitliste an

Mit einem Anteil von etwa 30 Prozent werden Urlaubsziele im Inland voraussichtlich auch in diesem Jahr die Hitliste anführen, gefolgt von Orten in Spanien, Italien, der Türkei und Österreich. Die Türkei sei trotz Marktanteilsverlusten weiter ein wichtiges Reiseziel, heißt es in der Studie. Der weltgrößte Reisekonzern Tui hatte jüngst ein stärkeres Interesse der Deutschen an Urlaubsreisen in die Türkei vermeldet.

Ein gutes Omen für die CMT 2018: In ihrem Jubiläumsjahr kann die Messe mit einem ausgezeichneten Ergebnis aufwarten. Die Rekordzahl von 2192 Ausstellern aus 100 Ländern und mehr als 360 Regionen und Städte sind auf dem ausgebuchten Stuttgarter Messegelände beim Flughafen präsent. Ausschlaggebend für den Zuwachs ist die neue Messehalle 10, die Paul Horn Halle, die am ersten CMT-Wochenende eröffnet wird. Die Hallenfläche wächst somit auf 120 000 Quadratmeter, dazu kommen weitere Flächen in den beiden Eingangsbereichen, auf der Messepiazza sowie im Rothauspark zwischen den Messehallen. „Dies macht die Stuttgarter Urlaubsmesse 2018 zur größten CMT aller Zeiten“, sagt Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Inhaltlich wird am erfolgreichen Konzept festgehalten: Die „Mutter CMT“ wird von ihren Töchtern „Fahrrad- und Erlebnis-Reisen mit Wandern“ am ersten Wochenende sowie „Golf- und Wellness-Reisen“ und „Kreuzfahrt- und Schiffs-Reisen“ am zweiten Wochenende begleitet. Hinzu kommt zum achten Mal die „Motorgalerie“ im L-Bank Forum (Halle 1), wo sich verschiedene Caravaning-Hersteller präsentieren, neben Zug- und Expeditionsfahrzeugen sowie Offroadern.

In der Paul Horn Halle findet im Rahmen der Fahrrad- und Erlebnis-Reisen mit Wandern erstmals das neue Thema „Thermik“ statt. Dort geht es um Themen im Abenteuer- und Erlebnistourismus wie Gleitschirm- und Drachenfliegen sowie Lenkdrachen-Surfen. dpa/vt