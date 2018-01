Jonas Folger steigt vom Motorrad

Schwindegg. Er galt als eines der größten Talente in der Motorrad-Weltmeisterschaft: Jonas Folger sorgte für Furore und schaffte es in die „Königsklasse“ Moto-GP. Doch der Schwindegger musste immer wieder gesundheitliche Rückschläge verkraften. Von rätselhaften Virus-Erkrankungen war die Rede, gegen Ende der vergangenen Saison verpasste er manch Rennen. Nun, wenige Tage vor den ersten Tests auf die neue Saison für das Yamaha-Tech3-Team, da ließ der feinfühlige Zweirad-Artist verlauten: „Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich werde in diesem Jahr keine Moto-GP-Rennen fahren.“

Vollbremsung, Abstieg vom Motorrad – und das mit 24 Jahren. Wenn einer mit einem Bike einen sogenannten Donut auf den Asphalt zeichnet, dann beschreibt man diese Reifen-Unterschrift auch als Burnout. Nicht wenig deutet darauf hin, dass Folger an einem Burnout leidet.

„Ich bin unglaublich traurig, weil ich nicht in der Lage war, die gesundheitlichen Fortschritte zu machen, die ich mir erhofft hatte. Ich fühle mich einfach noch nicht bereit, ein Moto-GP-Bike am Limit zu bewegen“, erklärte der Bayer, der zu den letzten Hoffnungsträgern aus deutscher Sicht in der Motorrad-WM zählte.

Nun bleiben für die kommende WM-Saison gerade einmal Marcel Schrötter vom Ulmer Motorsport-Club, der für das Memminger Moto-2-Intact-GP-Team fährt und Moto-3-Pilot Philipp Öttl aus Bad Reichenhall.

Wie mehrfach berichtet, so hat Sandro Cortese aus Berkheim keinen Rennstall gefunden. Der ehemalige Weltmeister absolviert morgen im spanischen Jerez de la Frontera Tests für das finnische Kallio-Team, das mit einer Yamaha in der Supersport-WM an den Start gehen möchte. Allerdings fehlen noch Sponsorengelder in Höhe von 150 000 Euro. Diese Rennserie findet übrigens im Rahmenprogramm der Superbike-WM statt.

Jonas Folger ernsthaft krank, Sandro Cortese raus – die Vorfreude auf die kommende Motorrad-WM-Saison hält sich doch sehr in Grenzen. Thomas Gruber