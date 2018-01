Joachim Kalmbach Trainer in Altingen

Joachim Kalmbach übernimmt im Sommer für den scheidenden Trainer Frank Fahrner beim abstiegsgefährdeten TSV Altingen – unabhängig von der Liga. Aktuell ist Kalmbach Trainer beim VfL Oberjettingen, der in der Kreisliga A2 im Bezirk Böblingen/Calw auf Rang 12 steht. „Ich habe das Konzept, das mir vorgestellt wurde, als sehr durchdacht und tiefsinnig empfunden“, sagt Kalmbach. „Außerdem ist das eine recht junge Mannschaft. Und das war mir wichtig.“ Erfolge feierte Kalmbach als Trainer mit Oberjettingen (2016 Aufstieg in die KreisligaA) und dem TSV Wildberg (2007 Aufstieg in die Bezirksliga). Zudem kennen sich Kalmbach und Joachim Ender sowie Klaus Wanner von der TSV-Abteilungsleitung aus gemeinsamen Zeiten: „Wir haben Anfang der 90er-Jahre eine halbe Saison zusammen beim TSV gespielt“, sagt Ender.