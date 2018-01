Jagd auf Ausschussposten

Berlin. Wenn man es vorsichtig formulieren wollte, könnte man sagen: Bislang stießen die Personalvorschläge der AfD-Fraktion im Bundestag auf wenig Gegenliebe. Den Hessen Albrecht Glaser ließ man für den Stellvertreterposten des Bundestagspräsidenten gleich dreimal durchfallen, und auch dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Roman Reusch verweigerten die anderen Fraktionen die Zustimmung für einen Posten. Da wird es die Partei umso mehr befriedigen, dass nun gleich drei umstrittene AfDler auf öffentlichkeitswirksame Posten kommen dürften.

Heute konstituieren sich die Fachausschüsse, in denen Gesetzesentwürfe beraten werden. Der AfD steht der Vorsitz in drei Ausschüssen zu. Die Posten haben keine konkrete politische Macht, dafür aber Prestige. Für den Haushaltsausschuss schickt die AfD den Bayern Peter Boehringer ins Rennen, der die Kanzlerin in E-Mails „Merkelnutte“ genannt haben soll. Dem Tourismus-Ausschuss soll Sebastian Münzenmaier vorsitzen, der in Rheinland-Pfalz (noch nicht rechtskräftig) verurteilt worden ist, weil er nach Ansicht des Gerichts an einem Hooligan-Angriff auf FSV-Mainz-Fans beteiligt war. Die Leitung des Rechtsausschusses soll Stephan Brandner übernehmen, der auf Twitter ein Bild von einer Machete veröffentlichte, unter das er die Worte „Warten auf die Antifa“ schrieb.

Opferrolle vermeiden

Dennoch sieht es so aus, als würde die AfD mit ihren Vorschlägen durchkommen. Zwar können die anderen Ausschussmitglieder Einwände gegen die Vorschläge der AfD anmelden, doch das werden sie voraussichtlich nicht tun. Aus Fraktionskreisen der Union hieß es, man werde von sich aus keinen Widerspruch einlegen. Sollten andere Fraktionen eine Abstimmung erzwingen wollen, könnten die Abgeordneten frei entscheiden. Die Fraktionsführung hatte aber bereits darum gebeten, das „Gesamttableau abzuwägen“: Die AfD solle möglichst wenig Anlass haben, sich in einer Opferrolle zu sehen.

FDP-Chef Christian Lindner sagte den Kandidaten die Unterstützung zu: „Die AfD ist eine demokratische Realität hier im Haus, und deshalb versagen wir ihr nicht die Besetzung von Ausschüssen.“ In der Linksfraktion heißt es, man könne die Personalien nicht verhindern. Die Grünen lassen ihre Zustimmung offen. „Weidel und Gauland müssen erklären, was sie damit bezwecken, ausgerechnet Kandidaten vorzuschlagen, die durch hetzerisches und grob unparlamentarisches Verhalten aufgefallen sind“, sagte Britta Haßelmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion.

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, hat keinen Zweifel daran, dass dieses Mal alle Kandidaten gewählt werden: „Wir haben keinen Plan B.“

T. Block und E. Hasenkamp