Ja zur GroKo

Berlin. Viel haben die Sozialdemokraten nicht rausholen können beim Streitthema Familiennachzug. Die in den Sondierungen vereinbarte Obergrenze von 1000 Menschen pro Monat bleibt – und wird nicht etwa heraufgesetzt. Die schon bestehende Härtefallregelung bleibt – und wird nicht etwa ausgeweitet. Der Erfolg der SPD besteht darin, dass die paar Dutzend Härtefälle pro Jahr zusätzlich gerechnet werden. Spätestens ab 1. August muss zudem geregelt sein, wie der neue Familiennachzug aussehen soll. Und da sind noch einige Fragen offen.

Flüchtlingsorganisationen und Migrationspolitiker der SPD laufen Sturm gegen die Einigung. Und selbst der sonst so wortgewaltige SPD-Vize Ralf Stegner mag keinen Sieg auf ganzer Linie ausrufen, sondern spricht kleinlaut von einem ersten Schritt.

Ein kleiner Schritt in der Flüchtlingspolitik, womöglich aber ein großer Schritt für die GroKo. Denn die SPD signalisiert der Union: Ja, ich will. Den Aufstand an der Basis muss sie dabei nicht fürchten. Beim Mitgliederentscheid – so das Kalkül der Genossen – ist mit Großzügigkeit in der Flüchtlingspolitik ohnehin nicht viel zu holen.