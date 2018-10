Ist mein Dach für Solarzellen geeignet?

Privathaushalte verbrauchen in Deutschland rund ein Drittel aller Energie, meist zum Heizen. Entsprechend groß ist das Interesse am Energiesparen. Doch was kann man selbst tun, wie spart man am besten?

Antworten auf diese Fragen geben die Agentur für Klimaschutz im Landkreis Tübingen und die Verbraucherzentrale künftig gemeinsam. Landrat Joachim Walter lobt die Kooperation gestern bei der Vorstellung im Landratsamt: „Dadurch kann das Energieberatungsangebot in der Region gestärkt und weiter ausgebaut werden. Das Angebot einer niederschwelligen Energieberatung ist ein Gewinn für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis.“

„Nur wer die Schwachstellen seines Hauses aufdeckt, kann gezielt handeln. Der erste Schritt hierzu ist eine Beratung bei uns – in der Energieagentur, in der Verbraucherzentrale oder in einem Rathaus in der Region“, erklärte Meike Militz, Regional-Managerin der Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Daniel Bearzatto, Geschäftsführer der Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen sagte: „Gemeinsam wollen wir möglichst viele Bürger in und um Tübingen motivieren, sich zum Energiesparen individuell und unabhängig beraten zu lassen.“

Das neue Beratungsangebot richtet sich an Mieter und Eigentümer. Es umfasst spezielle Beratungen zum Strom- und Wärmeverbrauch in Haushalten, der Überprüfung von Gebäudehülle und Heizungstechnik sowie der Eignung von bislang ungenutzten Dachflächen zur Installation von Photovoltaik und Solarthermie. Gesetzliche Anforderungen sind in den Beratungsgesprächen ebenso Thema wie die aktuellen Fördermöglichkeiten. Dank der Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium zahlen die Kunden für die Beratung nur maximal 40 Euro. Für einkommensschwache Haushalte ist die Beratung sogar kostenlos.