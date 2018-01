Interview mit Ulrich Thielemann zu Affen-Versuchen der Autoindustrie

Herr Thielemann, was halten Sie von Abgas- und Stickstoffdioxid-Tests mit Affen und Menschen?

Ulrich Thielemann: Man muss unterscheiden: Die Stickstoffdioxidversuche mit Menschen, die von der Forschungsvereinigung EUGT durchgeführt worden sind, sind wahrscheinlich ziemlich harmlos. Die Affenversuche halte ich dagegen für höchst problematisch.

Warum?

Die Versuche mit den Affen sind an Absurdität schwer zu überbieten. Zum einen, weil Affen schädlichen Autoabgasen ausgesetzt wurden. Zum andern wegen des dahinterstehenden Kalküls, weil man anscheinend vor allem testen wollte, wie gut die Abschalteinrichtung bei den Dieselmotoren funktioniert. Das finde ich unglaublich dreist.

Wer innerhalb der Konzerne entscheidet über solche Aktionen?

So viel lässt sich jedenfalls sagen: Das sind keine unteren Stellen. Es ist die erste und zweite Führungsebene der Unternehmen, die entscheidet.

Dürfen Unternehmen die gesetzlichen Möglichkeiten voll ausreizen oder müssen sie sich auch an ethische Regeln halten?

Gewiss sollen sie Letzteres. Die Frage, was ethisch vertretbar ist, scheint allerdings vor allem in den großen Unternehmen überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Entscheidend ist allein, ob das, was man tut, einen Reputationsschaden für das Unternehmen bedeutet. Mit anderen Worten: Ob es die Gewinnentwicklung beeinträchtigen könnte.

Wie konnte es dazu kommen?

Es gibt zwei Gründe: Zum einen liegt es an finanziellen Anreizsystemen innerhalb eines Hauses, die ethisch verantwortungsvolles Handeln untergraben. Zum andern kann es an einer inneren Verpflichtung der verschiedenen Stellen eines Unternehmens liegen – nach dem Prinzip: Alles ist erlaubt, was den Shareholder-Value, also den Marktwert, steigert.

Braucht es strengere Regeln?

Ja. Aber wir brauchen auch eine neue Unternehmenskultur. Sie sollte weggehen vom Rentabilitätsextremismus. Zwar reden viele Vorstände über Unternehmensverantwortung, aber meistens geschieht das unter der Maßgabe der Rentabilitätssicherung.