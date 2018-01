Intendant möchte Fehler der Architektur korrigieren

Stuttgart. „Durch die Qualität der Bewerbungen ist unsere IBA geadelt worden“, sagte Regionalpräsident Thomas Bopp, als er am Montag zusammen mit Oberbürgermeister Fritz Kuhn Andreas Hofer als Intendanten der Internationalen Bauausstellung 2027 präsentierte. Bopp und Kuhn, die an der Spitze des Aufsichtsrats der IBA GmbH stehen, betonten, die Einstimmigkeit im Gremium.

„Wir hatten den Eindruck, dass er für die Sache brennt“, sagte Bopp über den 55-jährigen Schweizer, den er als „visionären Macher“ beschrieb. Kuhn erklärte, dass trotz der Verzögerung von Stuttgart 21 am Zeitplan nicht gerüttelt werde. Obgleich 2027 allenfalls ein kleiner Teil des Bahngeländes zur Verfügung stehen kann, hält er an einer Bauausstellung 100 Jahre nach Weissenhof fest. „Des isch, wie's isch. Da bleiben wir dabei.“ Die IBA soll aus seiner Sicht Fragen des Miteinanders beantworten. „Wie kann man auf dem Stuttgart-21-Areal so bauen, dass Leute mit unterschiedlichen Einkommen zusammenleben können? „Wie viel Quadratmeter braucht der Mensch zum Glück?“ Bopp betonte, dass die IBA Stadt-Region Stuttgart auch die Belange der 179 Kommunen der Region aufgreifen müsse. „Davon sind zwei Drittel ländlich geprägt.“

Andreas Hofer („ich galt als junger Wilder“) nannte als Beispiel städtischer Entwicklungsprozesse die Krise der Stadt Zürich in den 1990er Jahren an: Drogenszene und Bevölkerungsrückgang waren die Kennzeichen. „Wie man als Stadt in die Krise gerät und wieder rauskommt, beschäftigt mich als Architekt.“ Eine Stadt sei mehr als nur wohnen, vielmehr ein Lebensraum, auch für Pflanzen und Tiere. Es gelte die Komplexität des städtischen Raumes zu begreifen. Aus Sicht des Intendanten symbolisiert die Weissenhof-Siedlung ein Konzept der Vergangenheit, weil Arbeit und Wohnen getrennt wurden. Das habe zu Problemen wie der Verkehrsbelastung geführt, „die wir korrigieren müssen. Weissenhof zeigt, wie Architekten Fehler machen.“

Der Intendant wird in nächster Zeit häufig zwischen Zürich und Stuttgart pendeln. Die neue Stelle wird Hofer aber vermutlich erst nach den Sommerferien in Vollzeit antreten. Er kündigte an, dass er nach Stuttgart ziehen wird. Daniel Grupp