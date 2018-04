Ingrid bremst den Topstar aus

Sie hätte so was wie der Topstar der Veranstaltung in Pliezhausen werden sollen. „Wenn Alina gelaufen wäre“, sagte Meetingleiter Thomas Jeggle, „dann hätte es richtig geknallt im Stadion.“ Doch Alina Reh, eines der hoffnungsvollsten deutschen Lauftalente, kann nicht. Sie sitzt mit einer Orthese am rechten Fuß in Pliezhausen bei der Pressekonferenz zur Deutschen Meisterschaft über 10000 Meter und ...