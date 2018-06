In vielen Betrieben kann die Belegschaft das Spiel der Nationalmannschaft gemeinsam schauen

Mittwoch, 16 Uhr ist nicht die beste Zeit zum Fußballschauen. In vielen Betrieben und Behörden wird da normalerweise noch gearbeitet. Wer einfach am Arbeitsplatz nebenher Fernseher, Radio oder den Liveticker am Computer laufen lässt, riskiert mindesten eine Abmahnung.

Doch viele große Tübinger Arbeitgeber lassen ihre Belegschaften auch am Arbeitsplatz mitfiebern. Unter gewissen Voraussetzungen.

„Fußball ist bei uns sehr willkommen“, sagt zum Beispiel die Pressesprecherin Sonja Ayasse über die Walter AG. Im Produktionsbereich stehe im Pausenraum ein Fernseher. Auch der Livestream am Computer sei erlaubt. „Aber wer das Spiel schauen will, muss ausstempeln“, so Ayasse.

Ähnlich ist es bei der Paul Horn GmbH, wo im 24-Stunden-Betrieb gearbeitet wird. Die Firmenleitung hat, so Pressesprecher Christian Thiele, in einem Raum einen Beamer aufgestellt. Übertragen werden alle WM-Spiele. „Wir haben einen internationalen Hintergrund“, erklärt Thiele. Wer schauen will, muss den Vorgesetzten informieren. Und ausstempeln. „Das ist Freizeit, keine Arbeitszeit“, sagt Thiele. Dennoch sei bei Horn die Resonanz auf das firmeninterne Public-Viewing groß. Das haben die Erfahrungen der vergangenen Fußball-Großereignisse gezeigt. „Das spricht für die Gemeinschaft am Arbeitsplatz“, findet der Firmensprecher.

Wenig Interesse im Landratsamt

Auch bei den Stadtwerken zählt am Arbeitsplatz das gemeinsame Fußballerlebnis. Das Spiel heute Nachmittag läuft in der Kantine auf gleich zwei großen Bildschirmen, berichtet der Stadtwerke-Sprecher Ulrich Schermaul. Organisiert habe das ganze die Personalabteilung. Doch auch hier gilt: erst ausstempeln, dann schauen.

Im großen Kollegenkreis mitfiebern – so hatten sich das auch die Verantwortlichen fürs betriebliche Gesundheitsmanagement im Landratsamt gedacht. Schon für 15 Uhr waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Behörden-Viewing in die Cafeteria eingeladen. Es sollte auch etwas zu essen geben. Doch dann hatten sich im Vorfeld so wenig angemeldet, dass das Ganze nun flach fällt, wie Pressesprecherin Martina Guizetti sagt. Die fußballaffinen Landratsamts-Beschäftigten werden wohl von der Gleitzeit Gebrauch machen und heute Nachmittag früher heim gehen.

Auch in der Tübinger Stadtverwaltung gibt es kein Corporate-Viewing. „Die Mitarbeiter können Feierabend machen und das Spiel privat gemeinsam anschauen“, sagt Claudia Salden von der Presseabteilung im Rathaus mit Verweis auf die Kernarbeitszeit von 9 bis 15 Uhr.

Und wie sieht es in den großen Tübinger Kliniken aus? Klar, am Uni-Klinikum und in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik haben die meisten Patienten Fernseher im Zimmer. Doch wer nicht bettlägerig ist, muss aufs Gemeinschaftserlebnis auch im Krankenhaus nicht verzichten. Am UKT wird nach Auskunft von Sprecherin Claudia Löwe das Public Viewing dezentral von den Mitarbeitern auf den Stationen organisiert. Selbst in der Kinderklinik können Patienten und Angehörige gemeinsam mitfiebern .

Auch in der BG gibt es mehrere Treffpunkte für Fußballbegeisterte. Neben dem Fernsehraum im Bereich für Querschnittsgelähmte läuft das Spiel auch im Wartebereich der Ambulanz und im Bistro, wo bisher alle deutschen Spiele übertragen wurden, wie der Kliniksprecher Sven Sender sagt. Das Klinikpersonal dürfte davon allerdings wenig haben. „Bei den Kollegen im Dienst ist die Arbeitsverdichtung so hoch, dass nebenher schauen nicht drin ist“, sagt Sender. Auch der OP-Plan sei normal gefüllt. „Die Planung der Patientenversorgung hängt nicht von Jogi und seinen Jungs ab.“