Tigers Tübingen gewinnen erstes Heimspiel In der Verlängerung setzen sich die Tigers gegen die White Wings Hanau durch

Riesen Spannung am Samstagabend in der Tübinger Paul-Horn-Arena: Erst in der Verlängerung gab es die Entscheidung. Die Tigers Tübingen gewinnen mit 110:101 (92:92, 43:49) in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A zu Hause gegen die White Wings Hanau. Bester Werfer war Tübingens Reed Timmer mit 33 Punkten.